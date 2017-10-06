Недостаток адвокатов констатировали в Казахстане

Исполняющий обязанности председателя РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай констатировал недостаток адвокатов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас количество наших адвокатов таково, что один адвокат на четыре тысячи человек. Это один из самых низких показателей не только в Европе, но и в СНГ. В Италии приходится 360 человек на одного юриста. В Германии - 500, в Великобритании - 900 граждан. Как показывает статистика, за последние четыре года число адвокатов выросло на 300 человек. Это незначительный рост», - сказал Серик Акылбай, выступая на международной конференции на тему «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в РК».

По его словам, чтобы стать адвокатом в РК, необходимо высшее юридическое образование, стажировка в коллегии адвокатов от шести месяцев до одного года, аттестация, взносы в коллегию адвокатов. Стоимость стажировки составляет от 140 до 280 тысяч тенге. Для вступления в коллегию сумма первоначального взноса в зависимости от региона составляет до 800 тысяч тенге. Таким образом, доступ к коллегии адвокатов состоит из нескольких этапов. Оплачивается в среднем около миллиона тенге.

«Не каждый наш гражданин может представить миллион тенге, чтобы вступить в коллегию адвокатов. А последующие взносы в коллегию адвокатов составляют от 5 до 10 МРП. Примерное в Алматы количество адвокатов 762. Ежемесячные взносы в размере 10 МРП составляют 22 690 тенге. В месяц набирается таким образом 17 млн тенге. И куда деваются эти деньги? Открытости нет. При таких обстоятельствах мы должны исходить, прежде всего, из интересов простого обывателя, который требует квалифицированной ответственной юридической помощи. Мне кажется, что регулирование юридических услуг со стороны государства - обязательно, потому что это, прежде всего, интересы наших граждан», - добавил Серик Акылбай.

Он также подчеркнул, что внутренние проблемы этих юридических сообществ - это совсем другое дело.

«Да свои правила, но они ни в коем случае не должны нарушать права наших граждан», - резюмировал Серик Акылбай.

Серик Сабеков