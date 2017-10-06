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Алексей Панин станет лицом отеля для собак

6 октября 2017, 15:28

Об этом скандально известный актёр рассказал в новом выпуске своего шоу "Хайповости".

Актёр Алексей Панин в новом выпуске своего YouTube-шоу "Хайповости" рассказал, что станет лицом почасового отеля для собак, сообщает Life.

Автором идеи будущего отеля стал одиозный бизнесмен, музыкант и политик Андрей Ковалёв. По его словам, идея пришла ему в голову после того, как он увидел реакцию пользователей Интернета на ролики с Паниным.

"Если люди это хавают — нужно делать деньги," — заявил Ковалёв.

У строящегося отеля уже готов слоган. "Нигде не будут любить вашу собаку так, как в моей гостинице!" — гордо заявляет Панин.

Также в пятом выпуске "Хайповостей" Панин затронул тему референдума в Каталонии, массового расстрела в Лас-Вегасе, а также высказал своё мнение о фильме "Крым" Алексея Пиманова.

Напомним, в октябре 2016 года в Сети появилось откровенное видео, в котором принимали участие человек, похожий на Алексея Панина, молодая девушка и собака. Актёр назвал видео фейком, однако ролик всё равно породил волну мемов и фотожаб с участием Панина и собак.

"Хайповости" — интернет-шоу, выходящее на одноимённом канале при участии актёра Алексея Панина. Суммарные просмотры первых четырёх выпусков превысили один миллион.

Фото: Рамблер/новости

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