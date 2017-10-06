Алексей Панин станет лицом отеля для собак

Об этом скандально известный актёр рассказал в новом выпуске своего шоу "Хайповости".

Актёр Алексей Панин в новом выпуске своего YouTube-шоу "Хайповости" рассказал, что станет лицом почасового отеля для собак , сообщает , сообщает Life





Автором идеи будущего отеля стал одиозный бизнесмен, музыкант и политик Андрей Ковалёв. По его словам, идея пришла ему в голову после того, как он увидел реакцию пользователей Интернета на ролики с Паниным.





"Если люди это хавают — нужно делать деньги," — заявил Ковалёв.





У строящегося отеля уже готов слоган. "Нигде не будут любить вашу собаку так, как в моей гостинице!" — гордо заявляет Панин.





Также в пятом выпуске "Хайповостей" Панин затронул тему референдума в Каталонии, массового расстрела в Лас-Вегасе, а также высказал своё мнение о фильме "Крым" Алексея Пиманова.





Напомним , в октябре 2016 года в Сети появилось откровенное видео, в котором принимали участие человек, похожий на Алексея Панина, молодая девушка и собака. Актёр назвал видео фейком, однако ролик всё равно породил волну мемов и фотожаб с участием Панина и собак.





"Хайповости" — интернет-шоу, выходящее на одноимённом канале при участии актёра Алексея Панина. Суммарные просмотры первых четырёх выпусков превысили один миллион.



