Чем занимается процессуальный прокурор

Он осуществляет надзор с самого начала досудебного расследования, и далее поддерживает гособвинение в суде.

Как отмечают в прокуратуре Ауэзовского района, одним из новшеств уголовно-процессуального кодекса 2014 года является институт процессуального прокурора. На сегодняшний день процессуальный прокурор назначается по уголовным делам тяжкой и особо тяжкой категории дел , передает , передает Zakon.kz





Процессуальный прокурор назначается по конкретному уголовному делу. Он осуществляет надзор с самого начала досудебного расследования. А по его окончании поддерживает гособвинение в суде.





"Он самостоятельно руководит уголовным процессом с момента регистрации преступления в Едином реестре досудебного расследования, рассматривает отдельные ходатайства следователя о санкционировании процессуальных действий, поддерживает эти ходатайства перед следственным судьей. Дает указания следователю, утверждает обвинительный акт либо составляет его, поддерживает обвинение в суде и приносит ходатайство на приговоры суда в случае несогласия с ними", - рассказали о функциях процессуального прокурора в районной прокуратуре.





Институт процессуального прокурора будет формировать доказательственную базу по делу до суда. Затрачивая время на участие в расследовании, он экономит его при изучении дела в суде.





В судебном же процессе процессуальный прокурор, зная материалы дела, акцентирует внимание на представлении доказательств, что положительно сказывается на объективном рассмотрении уголовного дела.





Механизм досудебного расследования в рамках УПК на практике становится более упрощенным, повышается эффективность уголовного процесса, сроки расследования значительно сокращаются.





За текущий период 2017 года по городу Алматы процессуальные прокуроры назначены по 464 делам по тяжким и особо тяжким преступлениям, из них направлено в суд 328 дел, прекращено 6 дел.





К примеру, под руководством процессуального прокурора прокуратуры Алматы Департаментом Национального Бюро по противодействию коррупции окончено расследование уголовного дела в отношении заместителя Генерального директора РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» по факту получения взятки, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.2 УК РК.





"Надзор за законностью досудебного расследования, санкционирование отдельных процессуальных действий органа следствия, осуществлялись процессуальным прокурором прокуратуры города Алматы с момента регистрации уголовного дела в Едином реестре досудебных расследований до окончания производства по делу и предания обвиняемого суду. В настоящее время дело передано в суд, участие в процессе обеспечивает процессуальный прокурор", - отметили в прокуратуре.



