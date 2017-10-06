Казахстанец о своей фамилии в паспорте: За границей меня называют «Мистер убийство»
6 октября 2017, 15:49
В МВД посоветовали Василию Хиллу обратиться в ЦОН по месту жительства.
Казахстанец Василий Хилл через блог попросил у главы МВД РК Калмуханбета Касымова разрешения изменить написание его фамилии в паспорте на латинице с Khill на Hill, передает Zakon.kz.
Дело в том, уточняет Василий, что написание фамилии в паспорте РК выглядит следующим образом: на кириллице – Хилл, а на латинице (английская версия) Khill.
В англоязычных странах, включая США и Австралию, фамилию произносят как «кил» и обращаются к мужчине «мистер кил». В переводе с английского это означает «мистер убийство».
«Это оскорбляет меня. В странах, где английский не является основным языком, затрудняются прочитать мою фамилию или произносят как «кхил», в транскрипции указанной в паспорте, что доставляет неудобства в общении», - пишет он.
В своем ответе министр внутренних дел РК напомнил, что образец паспорта гражданина Республики Казахстан, содержащий электронные носители информации, разработан в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.
«Паспорт заполняется на казахском или по желанию владельца на русском, а также на английском языках. При этом, на основании письменного заявления, фамилия и имя документируемого лица, могут быть напечатаны в английском написании в необходимой ему транскрипции по представленным документам (национальный паспорт иностранца, приглашение-вызов, свидетельство о браке, научные труды, монограммы)», - пояснил Касымов.
Министр посоветовал Василию Хиллу обратиться в ЦОН по месту жительства с заявлением для переоформления паспорта гражданина Республики Казахстан.
Фото: ibirzha.kz
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