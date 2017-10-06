Вопрос о ситуации, сложившейся вокруг Учреждения ЕС-164/4 ДУИС по СКО

В Координациионый совет Национального превентивного механизма (НПМ) против пыток обратилась руководитель группы участников НПМ по СКО Нистолий М.А. в связи с выходом в ряде СМИ и интернет ресурсах публикации, в том числе статьи «Молчи, целее будешь!», опубликованной в газете «Литер» от 30.09.2017, о сложившейся ситуации в исправительном учреждении особого режима ЕС-164/4 ДУИС по СКО. Публикации содержат конфиденциальную информацию из отчетов о проведенных посещениях группой НПМ по СКО вышеуказанного исправительного учреждения.

Руководитель НПМ по СКО Нистолий М.А. заявила, что ни она, ни члены группы не имеют никакого отношения к публикациям в СМИ информации из отчетов участников НПМ. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан отчет участников НПМ о проведенном превентивном посещений подмандатных учреждений является конфиденциальным.

Вопрос о ситуации, сложившейся вокруг Учреждения ЕС-164/4 ДУИС по СКО, был предметом расмотрения на заседании Координационного совета НПМ. По итогам обсуждения члены Координационного совета пришли к выводу о том, что организация публикаций в социальных сетях и СМИ в отношении НПМ по СКО направлена в целом на дестабилизацию работы НПМ.

В результате рассмотрения, по решению Координационного совета Уполномоченный обратился с письмом Генеральному прокурору РК о необходимости принятия в установленом порядке мер прокурорского реагирования в целях обеспечения тщательного расследования вышеупомянутых фактов и принятия соответствующих мер.