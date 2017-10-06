В Алматинской области пожилой мужчина подозревается в убийстве родного брата
6 октября 2017, 16:13
По показаниям задержанного убийство произошло во время ссоры, возникшей между пожилыми мужчинами в ходе распития алкоголя.
В одном из частных домов в городе Жаркент обнаружили тело 77-летнего местного жителя, скончавшегося по предварительной версии от побоев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
По подозрению в совершении убийства местные полицейские задержали его родного брата, который накануне приехал погостить к нему из Узбекистана.
«Действительно в качестве подозреваемого выступает 75-летний гражданин Узбекистана, являющийся близким родственником потерпевшего. Уголовное расследование, предусмотренное ст.106 УК РК, находится в производстве Панфиловского РОВД. По показаниям задержанного убийство произошло во время ссоры, возникшей между пожилыми мужчинами в ходе распития алкоголя» - рассказал заместитель начальника Панфиловского РОВД Ербол Бегадилов.
Подозреваемый помещен сейчас под стражу. Расследование уголовного дела взято на контроль Департаментом областной полиции.
Фото с сайта bc-like.com
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