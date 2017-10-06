Опубликован список выживших при столкновении автобуса с поездом в России
6 октября 2017, 16:20
Согласно последним данным, погибли 19 человек.
Первый список выживших опубликован после аварии под Владимиром, сообщает life.ru.
— Сарманов Н., 1977 г.р.
— Назаркулов Х., 1992 г.р.
— Уматов У., 1992 г.р.
— Саттаров З., 1981 г.р.
— Джурабеков В., 1994 г.р.
— Каршиев Г., 1986 г.р.
— Саматов У., 1994 г.р.
— Жумобаев С., 1974 г.р.
— Икрамов М., 1992 г.р.
— Мулаев С., 1976 г.р.
— Перханов У., 1978 г.р.
— Шатаров Ш., 1998 г.р.
— Тангрикулов М., 1964 г.р.
— Бурханов Б., 1972 г.р.
— Бозоров С., 1964 г.р.
— Джуманкулов Д., 1980 г.р.
— Худокулов Т.
— Астуганов Н., 1977 г.р.
— Мирошуров М., 1995 г.р.
— Закиров А., 1969 г.р.
— Махамоджанов У., 1983 г.р.
— Хакимджон И., 1995 г.р.
— Турдалиев Б., 1992 г.р.
— Умарзода И., 1991 г.р.
— Ашуров А., 1996 г.р.
— Ашуров Н., 1993 г.р.
— Еркабаев А.
— Рузеев Б., 1991 г.р.
— Бобоев Ч., 1993 г.р.
— Аликулов Т., 1963 г.р.
— Джагбаров С., 1991 г.р.
— Самадов И., 1989 г.р.
— Махмандаров С., 1985 г.р.
— Муратов У., 1992 г.р.
— Жуманкулов С., 1993 г.р.
— Рузиев Т., 1997 г.р.
— Мустабов Т., 1991 г.р.
Напомним, в результате аварии, согласно последним данным, погибли 19 человек. Десятки числятся пострадавшими. Всех, кто сильно травмирован, доставили во владимирские больницы. Решается вопрос о переводе несовершеннолетних пострадавших в московские клиники.
Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
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