Опубликован список выживших при столкновении автобуса с поездом в России

Первый список выживших опубликован после аварии под Владимиром , сообщает , сообщает life.ru





— Сарманов Н., 1977 г.р.





— Назаркулов Х., 1992 г.р.





— Уматов У., 1992 г.р.





— Саттаров З., 1981 г.р.





— Джурабеков В., 1994 г.р.





— Каршиев Г., 1986 г.р.





— Саматов У., 1994 г.р.





— Жумобаев С., 1974 г.р.





— Икрамов М., 1992 г.р.





— Мулаев С., 1976 г.р.





— Перханов У., 1978 г.р.





— Шатаров Ш., 1998 г.р.





— Тангрикулов М., 1964 г.р.





— Бурханов Б., 1972 г.р.





— Бозоров С., 1964 г.р.





— Джуманкулов Д., 1980 г.р.





— Худокулов Т.





— Астуганов Н., 1977 г.р.





— Мирошуров М., 1995 г.р.





— Закиров А., 1969 г.р.





— Махамоджанов У., 1983 г.р.





— Хакимджон И., 1995 г.р.





— Турдалиев Б., 1992 г.р.





— Умарзода И., 1991 г.р.





— Ашуров А., 1996 г.р.





— Ашуров Н., 1993 г.р.





— Еркабаев А.





— Рузеев Б., 1991 г.р.





— Бобоев Ч., 1993 г.р.





— Аликулов Т., 1963 г.р.





— Джагбаров С., 1991 г.р.





— Самадов И., 1989 г.р.





— Махмандаров С., 1985 г.р.





— Муратов У., 1992 г.р.





— Жуманкулов С., 1993 г.р.





— Рузиев Т., 1997 г.р.





— Мустабов Т., 1991 г.р.





Напомним, в результате аварии, согласно последним данным, погибли 19 человек. Десятки числятся пострадавшими. Всех, кто сильно травмирован, доставили во владимирские больницы. Решается вопрос о переводе несовершеннолетних пострадавших в московские клиники.





Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.



