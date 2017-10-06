Итальянский футболист рассказал об угрожавшем игрокам ружьем тренере

Футболист добавил, что это воспоминание является приятным для него.

Бывший нападающий сборной Италии Амаури рассказал об использовании главным тренером «Палермо» Франческо Гвидолином ружья для мотивации футболистов , сообщает , сообщает Lenta.ru





«Я никогда не забуду, что произошло на одной из тренировок. Мы готовились к матчу с "Вест Хэмом" в Кубке УЕФА, после тренировки в раздевалку зашел Гвидолин с огромной сумкой. Он достал из нее ружье и направил на моих партнеров. Он сказал, что мы обязаны задавить соперника», — сказал Амаури.





Футболист добавил, что это воспоминание является приятным для него.





«Мы с Фабио Симлисио всегда смеемся, когда вспоминаем об этом», — подытожил 37-летний игрок, ныне выступающий за «Нью-Йорк Космос».





Матчи «Палермо» с «Вест Хэмом» прошли в третьем квалификационном раунде Кубка УЕФА сезона-2006/2007 и завершились победами итальянского клуба (1:0 на выезде и 3:0 дома). Турнир выиграла испанская «Севилья», обыгравшая в финале «Эспаньол» в серии пенальти.





Амаури выступал за «Палермо» с 2006 по 2008 годы. На его счету один матч за сборную Италии.



