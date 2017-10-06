К.Мами: Есть определенное недопонимание сути предстоящих реформ адвокатуры

Председатель Верховного суда Кайрат Мами на международной конференции на тему: «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Республике Казахстан», проинформировал о проведенных в течение ряда последних лет в республике больших реформ в сфере права, сообщает Zakon.kz.

В частности, он отметил кардинальное улучшение работы судов. Правосудие стало более оперативным и доступным для населения. По поручению Главы государства начата большая модернизация уголовного процессуального закона, предусматривающая, в том числе усиление принципа состязательности и расширение прав адвокатов.

«Все это вкупе ориентировано на улучшение работы правового государства по обеспечению верховенства закона в соответствии с лучшими международными стандартами», - подчеркнул председатель Верховного суда.

Вместе с тем К.Мами отметил существующее определенное недопонимание сути предстоящих реформ адвокатуры. По его словам, в контексте проводимых реформ особо актуально встает вопрос о реформировании института представительства в судах и адвокатуры.

«Адвокаты и юристы должны реально соответствовать ожиданиям населения и обеспечивать действенную защиту в правовом поле законных интересов и прав граждан», - считает он.

На конференции также был обозначен ряд проблем, требующих своего решения. В частности, сфера юридических услуг и помощи все еще не прозрачна и мало понятна для широких слоев населения, отсутствует специализация адвокатов. При высоких гонорарах в ней отсутствуют какие-либо законодательные гарантии качества проведенной работы. Ощутимой является разница в профессиональной подготовке адвокатов, особенно в регионах.