Назначен заместитель министра обороны РК
6 октября 2017, 16:49
Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович.
Распоряжением главы государства назначен заместитель министра обороны Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович. Он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.
Его отец Мухтар Алтынбаев дважды занимал пост министра обороны РК: с 1996 по 1999 годы и с 2001 по 2007 годы. Мухтар Алтынбаев также являлся экс-депутатом Сената Парламента РК.
Дата рождения: 19.01.1966
Место рождения: КазССР; г. Караганда
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (1987)
Штурман боевого управления
· Курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1995)
· Военно-дипломатическая академия Министерства обороны Российской Федерации (1998)
· Курсы английского языка Оборонного лингвистического института США (2003)
· Национальный университет обороны Вооруженных Сил США (2004)
Трудовой стаж:
· Офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО (1987-1996);
· Слушатель академии (1996-1998);
· Помощник военного атташе Посольства Республики Казахстан в США (1998-2006);
· Заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (2006-2007);
· Начальник главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан (2007-2009);
· Первый заместитель командующего - начальник штаба (2009-03.2010);
· Командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных Сил Республики Казахстан (11.03.2010-07.2013);
· Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (07.2013-11.2016);
· Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (с 11.2016)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Айбын» 2-й степени (2007);
· Девять медалей
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Генерал-майор (07.05.2010)
Еще одним распоряжением, Назарбаев освободил от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан Сапарова Окаса Базаргалиевича.
Фото: inform.kz
Автор: Екатерина Ионова
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