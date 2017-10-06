Назначен заместитель министра обороны РК

Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович.

Распоряжением главы государства назначен заместитель министра обороны Республики Казахстан





Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович. Он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.





Его отец Мухтар Алтынбаев дважды занимал пост министра обороны РК: с 1996 по 1999 годы и с 2001 по 2007 годы. Мухтар Алтынбаев также являлся экс-депутатом Сената Парламента РК.









Дата рождения: 19.01.1966 Место рождения: КазССР; г. Караганда Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (1987) Штурман боевого управления · Курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1995) · Военно-дипломатическая академия Министерства обороны Российской Федерации (1998) · Курсы английского языка Оборонного лингвистического института США (2003) · Национальный университет обороны Вооруженных Сил США (2004) Трудовой стаж: · Офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО (1987-1996); · Слушатель академии (1996-1998); · Помощник военного атташе Посольства Республики Казахстан в США (1998-2006); · Заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (2006-2007); · Начальник главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан (2007-2009); · Первый заместитель командующего - начальник штаба (2009-03.2010); · Командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных Сил Республики Казахстан (11.03.2010-07.2013); · Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (07.2013-11.2016); · Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (с 11.2016) Государственные и международные награды, премии, почетные звания: · Орден «Айбын» 2-й степени (2007); · Девять медалей Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: · Генерал-майор (07.05.2010)





Еще одним распоряжением, Назарбаев освободил от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан Сапарова Окаса Базаргалиевича





Фото: inform.kz

Автор: Екатерина Ионова