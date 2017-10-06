Как Путин отпразднует свой день рождения
6 октября 2017, 16:51
Он проведет свой день рождения в рабочем режиме.
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Lenta.ru.
«Чаще он этот праздник (отмечает — прим. «Ленты.ру») делает с родными и близкими, иногда с коллегами по работе. Я вам могу сказать лишь одно — запланирована целая вереница телефонных разговоров, президент будет получать поздравления», — сообщил Песков.
При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, запланировал ли разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в середине дня 7 октября Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
Фото: Lenta.ru
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