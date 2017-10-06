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Назначен заместитель министра обороны РК

 

Распоряжением главы государства назначен заместитель министра обороны Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович. Он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.

 

Алтынбаев Муслим Мухтарович

Дата рождения: 19.01.1966

Место рождения: КазССР; г. Караганда

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (1987)

Штурман боевого управления

· Курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1995)

· Военно-дипломатическая академия Министерства обороны Российской Федерации (1998)

· Курсы английского языка Оборонного лингвистического института США (2003)

· Национальный университет обороны Вооруженных Сил США (2004)

Трудовой стаж:

· Офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО (1987-1996);

· Слушатель академии (1996-1998);

· Помощник военного атташе Посольства Республики Казахстан в США (1998-2006);

· Заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (2006-2007);

· Начальник главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан (2007-2009);

· Первый заместитель командующего - начальник штаба (2009-03.2010);

· Командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных Сил Республики Казахстан (11.03.2010-07.2013);

· Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (07.2013-11.2016);

· Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (с 11.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Айбын» 2-й степени (2007);

· Девять медалей

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-майор (07.05.2010)

Еще одним распоряжением, Назарбаев освободил от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан Сапарова Окаса Базаргалиевича.

 

6 октября 2017, 16:54
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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