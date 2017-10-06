Назначен заместитель министра обороны РК

Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович. Он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.

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