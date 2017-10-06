Минюст против адвокатов: на повестке - проект закона «Об адвокатской деятельности»

Стороны сходятся только в одном - указанный закон нуждается в изменениях. Он был подписан 20 лет назад и с тех пор не претерпевал никаких изменений.

Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Казахстане и законопроект министерства юстиции «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» обсуждали сегодня в Астане на международной конференции представители юридической общественности, передает корреспондент Zakon.kz.





Зачем нужны дополнения и изменения в существующий закон «Об адвокатской деятельности» и какой от них ожидается положительный эффект, рассказала директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Бакытгуль Атагазиева. Председатель республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел, в свою очередь, объяснил почему не согласен с рядом новшеств.





Обе стороны сходятся только в одном - вышеуказанный закон нуждается в изменениях. Он был подписан 20 лет назад и с тех пор не претерпевал никаких изменений.









Дальше начинаются разногласия. Так, по мнению Минюста, законопроект является комплексным и обогащён нормами о гарантированной государством юридической помощи, а также о деятельности частнопрактикующих юристов.





«Как показал анализ, на сегодняшний день реализация конституционного права обеспечена не в полной мере ввиду наличия ряда проблем: недостаточное качество оказания юридической помощи представителями юридической профессии; отсутствие механизма защиты граждан от действий недобросовестных адвокатов и частнопрактикующих юристов; быстрое устаревание знаний и необходимость постоянного повышения квалификации; дефицит адвокатов; отсутствие открытости и прозрачности в деятельности адвокатских коллегий; отсутствие механизмов сменяемости председателей адвокатских коллегий и, как результат, отсутствие здоровой конкуренции», - перечислила Атагазиева.





Адвокатура же считает, что законопроект — это посягательство контролирующего органа на ее независимость, потому как в тексте документа появляются такие слова как «согласование», «контроль», «надзор» и «проверки».









Это, по мнению Тугела, «мало согласуется с принципом невмешательства государства в деятельность адвокатов, установленным основными положениями о роли адвокатов, и в целом отрицает принцип независимости адвокатуры».





Председатель Верховного суда Кайрат Мами напомнил собравшимся о проведенных больших реформах в области права. А также о проходящей по поручению президента модернизации уголовно-процессуального Кодекса, предусматривающего, помимо прочего, усиление принципа состязательности уголовного процесса и расширение прав адвокатов. В связи с чем адвокаты, юристы и представители должны реально соответствовать ожиданиям населения и обеспечивать действенную защиту в правовом поле в интересах своих доверителей.





«Здесь есть ряд проблем, требующих своего решения. Сфера юридической помощи все еще непрозрачна и малопонятна для широких слоев населения. При высоких гонорарах в ней отсутствуют какие-либо законодательные гарантии качества проведенной работы. Ощутимой является разница процессуальная подготовка адвокатов, особенно в регионах, отсутствует законодательная регламентация деятельности практикующих юристов», - сказал Мами.





Такое положение дел, по его мнению, несет в себе ряд рисков, в том числе обусловленная их слабой квалификацией при представлении услуг. Что в итоге влияет на доступ населения к качественным юридическим услугам и ставит под сомнение саму идею справедливого правосудия.





«В этой связи тема сегодняшней конференции является весьма актуальной. Сегодня здесь собрались все представители заинтересованных структур для обсуждения путей дальнейшего развития института адвокатуры и представительства в судах. Очень важно чтобы были найдены максимально эффективные инструменты, ориентированные на удовлетворение реальных запросов общества в этом вопросе», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана







