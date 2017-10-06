Назарбаев: МГИМО всегда было особенным учебным заведением
6 октября 2017, 17:29
В Астане состоялась встреча Президента РК с выпускниками Московского государственного института международных отношений.
Во встрече приняли участие председатель Сената Парламента К.Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров, ректор МГИМО А.Торкунов, член Совета директоров компании ERG П.Шодиев, министр иностранных дел Казахстана К.Абдрахманов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе беседы Глава государства отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.
- МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане, - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза.
В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.
Фото akorda.kz
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