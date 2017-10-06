Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы
6 октября 2017, 17:30
Киллер дождался предпринимателя во дворе, несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено покушение на бизнесмена Арсена Папазяна в центре Москвы. Судя по кадрам, киллер дождался предпринимателя во дворе, несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде.
Бизнесмен скончался в больнице.
Расследуется уголовное дело об убийстве.
Напомним, покушение на него было совершено днем 5 октября в Банковском переулке.
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