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Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы

6 октября 2017, 17:30

Киллер дождался предпринимателя во дворе, несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено покушение на бизнесмена Арсена Папазяна в центре Москвы. Судя по кадрам, киллер дождался предпринимателя во дворе, несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде.

Бизнесмен скончался в больнице.

Расследуется уголовное дело об убийстве.

Напомним, покушение на него было совершено днем 5 октября в Банковском переулке.


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