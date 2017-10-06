Российский вертолёт совершил вынужденную посадку в Сирии
6 октября 2017, 17:35
В результате экстренной посадки экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.
В Минобороны России заявили, что российский военный вертолёт Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама из-за неисправности, сообщает RT.
«6 октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолёта Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолёт Ми-28», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате экстренной посадки экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.
Также уточняется, что огневого воздействия на вертолёт не было.
Фото: Комсомольская правда
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