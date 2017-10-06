Российский вертолёт совершил вынужденную посадку в Сирии

В результате экстренной посадки экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.

В Минобороны России заявили, что российский военный вертолёт Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама из-за неисправности , сообщает , сообщает RT





«6 октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолёта Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолёт Ми-28», — говорится в сообщении Минобороны РФ.





Отмечается, что в результате экстренной посадки экипаж не пострадал и был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.





Также уточняется, что огневого воздействия на вертолёт не было.



