Минюст пытается исключить «монополию» в сфере оказания юридической помощи

Законопроект министерства юстиции «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» регламентирует деятельность частнопрактикующих юристов, именуемых в проекте - «юридические консультанты», посредством их объединения в палаты. Это один из примеров нововведений в законе озвученный сегодня на международной конференции директором департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Бакытгуль Атагазиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«На сегодня представлять интересы гражданина в суде может каждый человек, имеющий высшее юридическое образование. При этом нередко такая помощь предоставляется некачественно, в результате чего граждане не только не могут защитить свои права, но и несут убытки. Поэтому предусматривается обязанность для лиц, представляющих интересы клиентов в суде состоять в палатах юридических консультантов», - объяснила Атагазиева.

По ее словам, обязательное их членство позволит установить стандарты качества юрпомощи и профессионального поведения юристов; контролировать качество юрпомощи, оказываемой населению; привлекать недобросовестных юристов к ответственности вплоть до исключения из палаты.

«В целях создания условий для развития конкуренции и исключения «монополии» в сфере оказания юрпомощи предлагается множественность палат юрконсультантов. Так, каждая из палат будет стремиться создавать преимущественные условия в целях привлечения клиентов и обеспечения качества юрпомощи», - добавила она.

У адвокатуры другое мнение на этот счет, ведь в соответствии с проектом адвокатура должна согласовывать с уполномоченным органом: форму и описание адвокатских мантий; положение о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов; форму удостоверения адвоката; стандарты оказания юридической помощи; критерии качества оказания юридической помощи; стандарты повышения квалификации адвокатов; порядок повышения квалификации адвокатов; форму, порядок оформления и направления адвокатского запроса.

«Необходимость наличия внутренних актов по указанным вопросам в адвокатуре не подвергается сомнению. Но что означает процедура согласования? Условия и порядок получения такого согласования в проекте не прописаны. Не повлечет ли это возможность произвольного отказа в согласовании? Или возможность согласования только при определенных условиях? Необходимость согласования полностью сводит на нет принцип самоуправления адвокатуры. И это противоречит международным стандартам деятельности адвокатуры, в частности, основным положениям о роли адвокатов, принятым восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 1990 г., согласно которым государство должно обеспечить создание адвокатами самоуправляемых ассоциаций», - прокомментировал председатель Республиканской коллегии адвокатов А.Тугел.

Также, по его словам, проект расширяет полномочия уполномоченного органа в сфере регулирования юридической помощи. Он координирует деятельность субъектов оказания юридической помощи, а также осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой юридической помощи; разрабатывает и утверждает порядок проведения проверок организаций субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном членстве, по вопросам оказания юридической помощи (сюда относится и адвокатура).

«Если с нормами международного законодательства все ясно — внутреннее законодательство не должно им противоречить, то возникает вопрос: По какому принципу разграничить границы государственного и внутрикорпоративного регулирования адвокатской деятельности? Ответ очевиден — продолжить руководствоваться принципом, заложенным в действующем законе «Об адвокатской деятельности», согласно которому: государство регулирует вопросы, касающиеся обеспечения права граждан на получение юридической помощи, в том числе гарантированной; адвокатура самостоятельно регулирует внутренние вопросы своей деятельности. При этом никакого согласования и пересечения функций не требуется. Либо у адвокатуры есть самоуправление и независимость, либо их нет. Промежуточного варианта не существует», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева