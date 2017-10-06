В Талдыкоргане состоялся международный инвестиционный форум

В мероприятии принимают участие представители около 70-ти компаний из Турции, Китая, Южной Кореи, Германии и России передает zakon.kz





В начале форума продемонстрирован видеофильм, который повествует о инвестиционном потенциале Талдыкоргана. После чего заместитель акима Алматинской области Женис Туяков, приветствуя гостей, вкратце ознакомил присутствующих с благодатной землей Жетысу.









- Наша область одна из уникальных регионов страны с богатейшими природными ресурсами и благоприятным инвестиционным климатом. Трансграничное расположение региона в центре Нового Шелкового пути определило приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры и логистики. Помимо этого у нас строятся заводы и предприятия. Если в течение последних 7 лет в Алматинскую область было привлечено инвестиций в объеме 900 млрд. тенге, то на сегодняшний день этот показатель превысил 2 трлн. тенге. Мы особо относимся к предпринимателям, выразившим вложить свои инвестиции в регион, и готовы создать им все необходимые условия, - подчеркнул заместитель акима области.









Отметим, форум состоит из двух сессий: привлечение инвестиций в конкретные сектора Талдыкоргана и план будущего развития города.





Далее в ходе форума аким города Талдыкорган Багдат Карасаев остановился на значимости вклада в развитие областного центра малого и среднего бизнеса.









- Сегодня более 50% поступлений в местный бюджет дает именно сфера МСБ. В городе действуют около 10 тысяч объектов малого и среднего бизнеса, где работают более 26 тысяч человек. Объем производства товаров, работ и услуг за 9 месяцев составил 41,2 млрд. тенге. С начала года в городе открыто 15 новых объектов, с созданием 323 рабочих мест. Помимо этого Талдыкорган находится на пересечении транспортных магистралей Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Это очень выгодно с экономической точки зрения. Сегодня близко расположенные к городу районы, имеющие посевные площади, должны полностью загружать сырьем заводы города. Тогда можно будет говорить об ускоренном развитии определенных направлений агропромышленного комплекса и увеличении объема поставки экспортируемой продукции в соседние страны. Это повлечет и создание дополнительных рабочих мест. Поэтому мы приглашаем всех потенциальных инвесторов к реализации своих идей именно в нашем городе, - подчеркнул Багдат Карасаев.









В ходе форума своими мыслями и планами поделились также представители акимата Алматинской области, специалисты Региональной палаты предпринимателей, а также бизнесмены. Особое внимание было уделено созданию всех необходимых условий для потенциальных инвесторов, а также привлечению инвестиций в строительство жилых домов и социальных объектов на основе государственно-частного партнерства.





Напомним, организаторами мероприятия является акимат города Талдыкорган и Палата предпринимателей Алматинской области.





В завершение мероприятия подписали двусторонние соглашения пять компаний. За счет чего теперь появятся новые рабочие места и поднимется экономика региона.



