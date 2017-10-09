Стало известно, в чем обвиняется бывший начальник Ауэзовского РОВД Алматы

В Алмалинском районном суде Алматы под председательством судьи К.Арипова прошло судебное слушание по делу бывшего начальника Ауэзовского РОВД Бахыта Касабекова , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Органами досудебного расследования подсудимый Касабеков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 ч.2 , 361 ч.4 УК РК.





"По версии органов досудебного расследования, подсудимый Касабеков, будучи начальником Ауэзовского УВД, в апреле-мае 2016 года, получил от организатора и руководителя ОПГ Зайнаудина взятку в виде денег в размере 2 млн тенге за действие и бездействие в пользу группы за осуществление общего покровительства и попустительства. Кроме того, Касабеков подозревается в использовании своих полномочий вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимущества для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан", - зачитал в ходе оглашения постановления судья Арипов.





Так, по версии следствия, 19 июля 2016 года лидер ОПГ Зайнаудин под предлогом некачественного ремонта по благоустройству двора и скорейшего его окончания применил физическое насилие в отношении гражданина Турции Т.





При обращении в УВД Ауэзовского района Алматы Т. по факту нанесения телесных повреждений подсудимый Касабеков, действуя в интересах Зайнаудина, не принял меры по заявлению потерпевшего, воспрепятствовал его регистрации, организовал изъятие паспорта, чтобы последний не смог пройти медицинское освидетельствование, - продолжил судья.





Далее, в феврале 2017 года Касабеков незаконно выделил Зайнаудину, который занимался строительством объектов в 12 микрорайоне Алматы, подчиненных ему сотрудников 3 роты полка МПС ДВД города Алматы для расчистки дороги от припаркованных автомобилей и сопровождения габаритного груза по улицам города.





Как стало известно, между Касабековым и процессуальным прокурором Ескалиевым в ходе досудебного расследования 15 сентября 2017 года было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Потерпевший дал согласие на его утверждение.





Заключив процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, подозреваемый и процессуальный прокурор ходатайствовали перед судом в совокупности назначить Касабекову наказание в виде 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать государственные должности.





"Суд, выслушав мнение участников процесса, считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору для заключения нового процессуального соглашения. Поскольку оно по форме и содержанию не соответствует требованиям ст.616 УПК УК РК", - отметил Арипов.





В частности, судья указал на то, что в процессуальном соглашени не оговаривается лишение Касабекова специального звания полковника полиции и имеющихся госнаград. Также там не указаны обстоятельства, смягчающие вину подсудимого.





"Суд постановил уголовное дело возвратить процессуальному прокурору для составления нового процессуального соглашения... ...Предоставить время до 19 октября 2017 года...", - резюмировал судья Арипов.





Напомним , 30 мая текущего года КНБ РК совместно с МВД РК в Алматы проведена масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованного преступного сообщества, занимавшегося вымогательством денежных средств с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу РК из КНР, убийствами, похищениями людей и другими общеуголовными преступлениями. Задержанные являлись лидерами и активными участниками ОПС Зайнаудина , известного под кличкой Адыл Кытай. Сообщалось о задержании 17 человек, в том числе бывшего начальника Ауэзовского РОВД Б.Касабекова. Ему вменялось обвинение в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст.262 ч.3 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, с использованием своего служебного положения) УК РК.

Все 17 подозреваемых с санкции районных судов были арестованы