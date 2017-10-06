Перевернулась и ударилась головой: в Астане девушка выпала из автобуса

Утром в Астане девушка выпала из автобуса, который тронулся не дождавшись пока пассажир сойдет на остановке. Об этом написала свидетель происшествия, астанчанка Дина Кулаева в группе Facebook "Астана - Что? Где? Когда?" , передает Zakon.kz





"Сегодня по дороге на работу я стала свидетелем дорожного происшествия. Автобус тронулся не дождавшись пока пассажир сойдет и девушка выпала, перевернувшись несколько раз, ударилась головой об асфальт. Если бы я не стала вызывать скорую и полицию, этот автобус так бы и уехал. Скорую ждали 10 мин, а полиции до сих пор нет", - написала Дина.

















Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь "Astana LRT" Аскар Атагулин. По его словам, пассажирка отказалась от скорой помощи, которая приехала.





"Также она написала расписку, что претензий не имеет к водителю. Так как сказала, что признает - виновата сама", - написал он.



