Перевернулась и ударилась головой: в Астане девушка выпала из автобуса
6 октября 2017, 17:55
Пострадавшая претензий к водителю не имеет.
Утром в Астане девушка выпала из автобуса, который тронулся не дождавшись пока пассажир сойдет на остановке. Об этом написала свидетель происшествия, астанчанка Дина Кулаева в группе Facebook "Астана - Что? Где? Когда?", передает Zakon.kz.
"Сегодня по дороге на работу я стала свидетелем дорожного происшествия. Автобус тронулся не дождавшись пока пассажир сойдет и девушка выпала, перевернувшись несколько раз, ударилась головой об асфальт. Если бы я не стала вызывать скорую и полицию, этот автобус так бы и уехал. Скорую ждали 10 мин, а полиции до сих пор нет", - написала Дина.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь "Astana LRT" Аскар Атагулин. По его словам, пассажирка отказалась от скорой помощи, которая приехала.
"Также она написала расписку, что претензий не имеет к водителю. Так как сказала, что признает - виновата сама", - написал он.
Фото: facebook.com/Дина Кулаева
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