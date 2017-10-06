На заседании Коллегии глава МВД РК дал ряд важных поручений

В МВД Республики Казахстан состоялось итоговое заседание коллегии под председательством Министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, с участием руководящего состава центрального аппарата министерства, региональных департаментов внутренних дел, начальников местной полиции областей, городов Астаны и Алматы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На коллегии рассматривались итоги оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел за январь-сентябрь 2017 года и меры по активизации раскрытия и расследования ранее совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, а также результаты деятельности местной полицейской службы и состояние работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Были заслушаны отчеты руководителей служб административной, криминальной полиции, следствия и уголовно-исполнительной системы, а также ряда территориальных департаментов внутренних дел и местной полиции.

Коллегией министерства рассмотрен комплекс мер по обеспечению безопасности на дорогах, снижению аварийности и тяжких ДТП, профилактике общественной безопасности на общественных местах и на улицах, усилению нулевой терпимости, эффективной профилактики правонарушений, а также укрепление дисциплины и законности в органах внутренних дел.

По итогам заседания руководителям служб центрального аппарата министерства и территориальных департаментов К. Касымовым даны конкретные поручения по снижению преступлений в отношении несовершеннолетних, а также профилактике подростковой преступности, повышению эффективности оказании государственных услуг и соблюдению законности среди личного состава.

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