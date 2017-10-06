Лауреаты Госпремии РК в области науки и техники получат по 18,6 млн тенге

Сумма денежного вознаграждения лауреатов меняется и утверждается каждый год.

6 октября состоялось итоговое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби 2017 года под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания Государственный секретарь подчеркнула, что Президент Казахстана в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» обозначил, что нам необходима открытость и восприимчивость к лучшим достижениям.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что ученые, новаторы производства, представители научно-технической интеллигенции вносят значительный вклад в развитие экономики страны, укрепление интеллектуального потенциала нации.

- Сегодня мир стремительно меняется. Высокие технологии, новейшие научные открытия, передовые наукоемкие производства – все это подталкивает страны поспевать за происходящими изменениями, инвестировать в инновационные проекты, быть конкурентоспособными. Поэтому государства, которые постоянно вкладывают средства в развитие науки и техники, непременно находятся в глобальном инновационном тренде, обеспечивая благосостояние своих народов, - сказала Госсекретарь.

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что Государственная премия РК в области науки и техники имени аль-Фараби является высшим признанием заслуг деятелей науки и техники перед обществом и государством, которая присуждается один раз в два года до 7-ми премий. Размер одного денежного вознаграждения лауреата Госпремии в 2017 году составляет 18 600 000 тенге. Всего на соискание премии поступило 24 работы. После предварительного отбора второй этап прошли 11 работ.

По итогам заседания Комиссия определила перечень работ, которые будут рекомендованы Главе государства для присуждения Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби 2017 года.

Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается Президентом Казахстана к Дню Независимости.

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