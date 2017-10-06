В период с 21:00 ч 6 октября 2017 года по 03:00 ч 7 октября 2017 года ИС «Электронные счета-фактуры» будет недоступна
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в период с 21:00 ч 6 октября 2017 года по 03:00 ч 7 октября 2017 года информационная система «Электронные счета-фактуры» будет недоступна в связи с проведением работ по переключению на новую версию ЭСФ.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за возникшие неудобства!
6 октября 2017, 18:35
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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