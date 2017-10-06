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В Костанае подозреваемый в смертельном ДТП полицейский может выйти на свободу

6 октября 2017, 19:26

Для этого ему необходимо внести залог в размере 4,5 млн тенге.

Под залог может выйти сотрудник УВД Костаная, подозреваемый в смертельном ДТП, пишет региональное издание alau.kz.

Заместитель прокурора Костаная Мурат Успанов сообщил, что Костанайский суд установил подозреваемому в смертельном ДТП залог. Размер - 2000 МРП, или 4 млн 539 тысяч тенге.

С момента внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи немедленно. Постановление может быть обжаловано подозреваемым, защитником или опротестовано прокурором в течение 3 суток с момента оглашения.

Подозреваемым оказался начальник отделения дознания УВД Костаная Руслан Таутенов.

Напомним, ДТП случилось 1 октября около 6.30. Сотрудник УВД Руслан Таутенов, находясь за рулем легкового автомобиля, в нерабочее время, не на служебном автотранспорте, совершил наезд на жителя Костаная. Погиб 23-летний Максат Оспанов. Таутенов был задержан 3 октября. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.


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