В Алматы задержали предполагаемого лидера ОПГ из Кентау

Подозреваемого в организации преступной группы 24-летнего Сабита Есмеса, который скрылся в марте этого года во время задержания его сообщников, удалось поймать в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области, передает Today.kz.

"В период с 2014 по 2017 годы в отдел полиции города Кентау поступали заявления от местных жителей о том, что неизвестные проникали в их квартиры и похищали деньги, золотые изделия и бытовую технику. А из подворья частных домов уводили домашнюю скотину. В марте 2017 года городские полицейские в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержали восьмерых подозреваемых", - сообщили в ДВД.

Все они оказались местными жителями, лидеру этой преступной группы Сабиту Елемесу удалось скрыться. Часть награбленного у задержанных изъяли. Им было предъявлено обвинение в совершении 24 фактов квартирных краж.

«Ущерб, нанесенный этой преступной группой потерпевшим, исчисляется миллионами. В июне всех членов преступной группы Елемеса осудили к различным срокам наказания. А самого Елемеса сотрудники Кентауского ГОВД в мае объявили в розыск», - рассказали в пресс-службе полиции.

Спустя четыре месяца полицейские установили, что Елемес предположительно находится в Алматы. В конце сентября в город была направлена группа полицейских, нацеленная на поимку скрывшегося от преследования преступника. 28 сентября около 23:00 во время задержания разыскиваемый Сабит Елемес оказал активное сопротивление и произвел два выстрела из травматического оружия в сторону полицейских.

«27-летний капитан полиции Анарбаев, несмотря на ранение, смог надеть наручники на преступника и сдать его подоспевшему на помощь экипажу «Буран», - сообщает пресс-служба ДВД.

Задержанный находится под стражей в ДВД Алматы. Факт зарегистрирован в едином реесстре по статье 287 УК РК "Незаконное ношение, хранение и перевозка оружия", статье 293 УК РК "Хулиганство" и статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти, начато досудебное расследование.