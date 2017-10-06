Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Объемные порноролики будущего показали Brazzers

6 октября 2017, 19:58

Смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.

Порноресурс Brazzers опубликовал видео, в котором представил, как бы выглядел смартфон с функцией показа объемных роликов для взрослых. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале компании.

В шутливой рекламе создатели продемонстрировали, что смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.

Кроме того, на видео показали объемную голограмму с обнимающимися участниками. Создатели ролика уверены, что именно так выглядит «будущее порно».


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...