Объемные порноролики будущего показали Brazzers
Смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.
Порноресурс Brazzers опубликовал видео, в котором представил, как бы выглядел смартфон с функцией показа объемных роликов для взрослых. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале компании.
В шутливой рекламе создатели продемонстрировали, что смартфон под названием Brazzers Peach может обладать специальным стилусом, который в активном режиме стимулирует гениталии пользователя при просмотре порно.
Кроме того, на видео показали объемную голограмму с обнимающимися участниками. Создатели ролика уверены, что именно так выглядит «будущее порно».
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