Прокуратура и акимат Алматы призвали стройфирмы соблюдать закон
Из 31 строящихся жилых объектов в городе разрешение на привлечение средств дольщиков получили только шесть.
Для недопущения незаконного привлечения средств дольщиков в рамках проекта Генеральной прокуратуры «Долевое жилье без обмана» прокуратура и акимат Алматы провели встречу со всеми строительными компаниями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
По информации надзорного органа, сейчас из 31 строящихся жилых объектов в городе разрешение на привлечение средств дольщиков получили только 6 (19%).
Отдельные застройщики уже пытаются обойти закон и привлечь деньги дольщиков без разрешения.
В этой связи на встрече обсуждены причины, из-за которых некоторые застройщики не работают в правовом поле. Предложены пути решения.
Первый заместитель прокурора города Б.Жуйриктаев призвал строителей соблюдать закон и предупредил об ответственности за нарушения прав дольщиков.
В свою очередь главный архитектор отметил, что акимат готов обеспечить оперативное рассмотрение обращений предпринимателей для выдачи разрешений на привлечение средств дольщиков.
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