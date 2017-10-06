Прокуратура и акимат Алматы призвали стройфирмы соблюдать закон

Из 31 строящихся жилых объектов в городе разрешение на привлечение средств дольщиков получили только шесть.

Для недопущения незаконного привлечения средств дольщиков в рамках проекта Генеральной прокуратуры «Долевое жилье без обмана» прокуратура и акимат Алматы провели встречу со всеми строительными компаниями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По информации надзорного органа, сейчас из 31 строящихся жилых объектов в городе разрешение на привлечение средств дольщиков получили только 6 (19%).

Отдельные застройщики уже пытаются обойти закон и привлечь деньги дольщиков без разрешения.

В этой связи на встрече обсуждены причины, из-за которых некоторые застройщики не работают в правовом поле. Предложены пути решения.

Первый заместитель прокурора города Б.Жуйриктаев призвал строителей соблюдать закон и предупредил об ответственности за нарушения прав дольщиков.

В свою очередь главный архитектор отметил, что акимат готов обеспечить оперативное рассмотрение обращений предпринимателей для выдачи разрешений на привлечение средств дольщиков.