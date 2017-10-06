В ЮКО показатель материнской смертности снизился в два раза

Такой успех был достигнут впервые в регионе, став ниже республиканского показателя.

Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По его словам, такой успех был достигнут впервые в регионе, став ниже республиканского показателя.

«Для снижения материнской и младенческой смертности в области принимаются системные меры, успешно внедрена интегрированная модель оказания медицинской помощи в службе родовспоможения и детства. Принимаемые меры дали результат в виде стабильного снижения показателей в течение последних нескольких лет. По данным Комитета статистики, показатель материнской смертности по ЮКО за 8 месяцев текущего года снизился на 41,7%, впервые став ниже республиканского показателя. По предварительным данным, по итогам 9 месяцев текущего года показатель материнской смертности снизился в 2 раза», - сказал М.Егизбаев.

Также, по словам докладчика, в рамках «Дорожной карты», по итогам 8 месяцев 2017 года достигнуты основные индикаторы системы здравоохранения. Показатели заболеваемости и смертности в области по 5 основным социально значимым неинфекционным заболеваниям, таким как: острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), злокачественные новообразования, травмы, материнство и детство, ниже республиканских.

Отметим, медицинскую помощь жителям Южно-Казахстанской области оказывают 104 медицинских организации, в том числе 38 поликлиник и 49 больниц.



