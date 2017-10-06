Американка облила маслом и подожгла своего 4-летнего сына-аутиста

23-летняя жительница Милуоки (Висконсин, США) Амелия Дистасио убила своего четырехлетнего сына-аутиста, связав его в ванной. Затем женщина облила мальчика маслом и подожгла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание Mirror.

Жители дома подняли тревогу, увидев дым из соседней квартиры, и вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов открыли квартиру и в ванной комнате обнаружили сожженное тело маленького мальчика в куче тлеющих вещей. Руки малыша были связаны за спиной ремнями, на голове был полиэтиленовый пакет. Рядом с ванной стояла открытая бутылка с растительным маслом и клетка с утопленной в ней морской свинкой.

Соседи сказали, что мальчик в ночь перед убийством кричал: «Пожалуйста, мама, перестань! Я больше не буду!», мать отвечала: «Заткнись!».

Женщину полицейские позже обнаружили блуждающей по улицам города. В ее телефоне детективы нашли запросы в поисковых системах по теме: «Как убить каннибала». Женщина также обращалась на форуме к компьютерной игре, посвященной каннибалам, в которой пользователи предлагали «Убить его огнем!» и говорили, что людоеды любят «Купаться в масле».

«Это невозможно описать. Я надеюсь, что Антонио на небесах, и я буду молиться, чтобы Амелии помогли, если ей нужна помощь. И я верю, что она это сделала. У Амелии проблемы с психическим здоровьем», - сказал Ральф Ди Стасио, отец убитого мальчика Антонио.

Полицейские сообщили, что подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.