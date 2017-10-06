Жителя Мангистау арестовали за неприличное SMS
Сообщение содержало нецензурные выражения.
В Бейнеуском районе Мангистауской области мужчину наказали административным арестом на двое суток за SMS, которое содержало нецензурную брань. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда.
Суд рассмотрел административное дело по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан в отношении местного жителя К. В итоге было установлено, что вечером 22 августа мужчина «умышленно написал SMS сообщение нецензурной бранью в адрес Ж., тем самым нарушил покой физического лица».
Постановлением суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 2 сутки.
Постановление суда вступило в законную силу.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.