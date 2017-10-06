Жителя Мангистау арестовали за неприличное SMS

В Бейнеуском районе Мангистауской области мужчину наказали административным арестом на двое суток за SMS, которое содержало нецензурную брань. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Суд рассмотрел административное дело по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан в отношении местного жителя К. В итоге было установлено, что вечером 22 августа мужчина «умышленно написал SMS сообщение нецензурной бранью в адрес Ж., тем самым нарушил покой физического лица».

Постановлением суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 2 сутки.

Постановление суда вступило в законную силу.