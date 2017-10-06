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Марафонец из Словакии финишировал с оголенным пенисом

6 октября 2017, 22:30

Он завершил забег десятым.

Словацкий бегун Джозеф Урбан завершил дистанцию марафона в Кошице с оголенным пенисом. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале show world, передает Лента.ру.

Заключительные несколько минут 31-летний спортсмен бежал с выпавшим из шорт половым органом. Несмотря на это, Урбан перед финишем поприветствовал болельщиков и «дал пять» некоторым из них. Он завершил забег десятым, преодолев дистанцию в 42 километра за 2 часа 21 минуту и 51 секунду.


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