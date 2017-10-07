В Краснодаре учительница расплакалась из-за недостаточно дорогого подарка

В Краснодаре уволили учительницу, которая сочла недостаточным подарок на профессиональный праздник, пишет российский сайт Юга.ру.

Глава родительского комитета в первом классе одной из школ Прикубанского округа Екатерина рассказала, что классной руководительнице не понравился подарок на День учителя. По ее словам, педагог не приняла букет цветов и конверт с деньгами из-за того, что посчитала недостаточной сумму в нем для подарка от всего класса.

«Классный руководитель посчитала, что такого подарка она не заслуживает. После, как рассказывает Екатерина, учительница расплакалась и вернула конверт с подарочными деньгами. Букет также Елена Сергеевна принимать не стала. Как пересказывает глава родительского комитета, учителю физкультуры и музыки, к сведению родителей, надо было положить в конверт по две тысячи рублей, директору и завучу также по две тысячи», — сообщает «Блокнот Краснодар».

После этого случая Екатерина сказала, что хочет уйти с поста руководителя родительского комитета.

Появившийся в СМИ случай прокомментировал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. Он подтвердил, что это действительно произошло в одной из школ Краснодара.

«Мы установили и школу, где это произошло, и педагога. Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций. Педагог — это особая профессия, и соблюдение этики в ней — неукоснительное требование», — сказал он.

Похожая история произошла в Сочи в марте: там из гимназии № 8 уволилась учительница Элла Александрович. Причиной стал попавший в сеть скриншот ее сообщения родителям учеников 5 «В» класса — учительница была недовольна тем, что ей подарили конверт с 5 тыс. рублей. Родители утверждают, что фраза преподавателя вырвана из контекста переписки в классном чате, поэтому ее смысл искажен. То же самое говорит и сама Александрович — она сказала, что ее возмутила не сумма подарка, а отсутствие внимания.

Руководство гимназии и городские чиновники посчитали сообщение Александрович порочащим честь учителя. Она уволилась по собственному желанию, не дожидаясь окончания служебной проверки.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру