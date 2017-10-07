В Карагандинской области пьяный дед заколол трехлетнего внука

В Карагандинской области сейчас допрашивают подозреваемого в убийстве собственного внука. 39-летний житель Шетского района почти неделю скрывался в лесопосадке, а когда пришёл домой за едой и одеждой, его задержала полиция. Он уже во всем сознался. Известно, что малыш умер от колотых ран на шее, передает телеканал КТК.

Машинки Арсена уже убрали. Играть ими больше некому. Обнаружили тельце трехлетнего мальчика на диване, за ночь оно успело окоченеть. В убийстве признался его дед. В тот вечер они с женой выпили 2 бутылки водки, поссорились, она ушла, а ему стало мерещиться, будто он на скотобойне.

Елена Резентюк, бабушка Арсена:

- «Я признаю. У меня все это перед глазами стоит. Но я резал свинью, я свинью резал!» А он в этот день свинью резал. И видно, ему все это мерещилось, он мучился с зубами, выпил таблетки и выпил водки, не спавший был, и вот из-за этого это все случилось.

18-летняя мать Арсена оставила сына родителям и уехала на заработки в Караганду. В родном селе с населением в 60 человек работы нет. Надя до сих пор не верит, что отец мог сотворить такое с родным внуком. Ведь малыш у деда был любимцем. Везде ходил за ним и даже засыпал рядом, вспоминают родные.

Надежда Резентюк, мать Арсена:

- Увидела, у него все лицо было порезано, побито, уши были порезаны. Это ужасно. Бабушка говорит, в доме тишина была, никаких криков не было. Арсен спал. Получается, он сонный был, сонную артерию задел, он даже не мучился, потом, как он его убил, потом над ним издевался уже.

Что на самом деле стало причиной жестокой расправы, теперь будут выяснять следователи. Дед-убийца сначала подался в бега, а накануне пришел домой, чтобы поесть и переодеться. Там его и задержали полицейские.

Сразу после случившегося подозреваемый через лесопосадку добрался до одной точки и засел, неделю прятался там. От голода спасали ягоды и речная вода. В полиции рассказывают, что не раз прочесывали это место, но 15-летний стаж пастуха помог Виталию скрываться там достаточно долго.

Толеубек Рымбаев, прокурор Шетского района Карагандинской области:

- Смерть наступила от колото-резаного ранения шеи, обильная кровопотеря. Он до конца объяснить не может, единственное, что он пояснил, что ребенок плакал, он попросил его успокоиться и поэтому. Он уже дальше конкретно не помнит. Мы сейчас будем, естественно, углубляться, будем уточнять.

Подозреваемого в убийстве родного внука дома уже простили. В семье теперь другие проблемы – единственному кормильцу грозит до 20 лет колонии.

Елена Резентюк, бабушка Арсена:

- Пацана не вернешь, а как без мужа жить? У меня еще четверо детей в школе учатся. Ну, пожалуйста, у меня мать одна, кто будет помогать?