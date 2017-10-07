В некоторых городах Казахстана возле АЗС образовались огромные очереди
7 октября 2017, 00:54
Ситуация на заправках накаляется.
В Казахстане ажиотаж вокруг бензина довел автовладельцев до необходимости искать по ночам автозаправочныестанции, где можно залить топливо в бак, передает корреспондент Zakon.kz.
В соцсетях распространяют ролики об очередях в разных регионах страны - Экибастузе, Талдыкоргане, Алматы и так далее.
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