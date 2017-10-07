Проблемы с бензином снова вдохновили жителей Актау на песню

Бензин АИ-95 на заправках реализуют по талонам.

Резиденты креативного агентства спели о проблемах с топливом в Актау, передает Лада.kz.

Арсен Даулетов и Егор Кусенков на затруднения со снабжением области бензином отреагировали по-своему — творчески. Получившийся шедевр представили зрителям. Созданию «кавера», по словам авторов, способствовала актуальность проблемы.

В песне на мотив композиции «Аргентина — Ямайка 5:0» группы «Чайф» резиденты креативного агентства спели о том, что бензин АИ-95 на заправках реализуют по талонам.

В мае креативные ребята уже писали подобную песню. Тогда творческий порыв ребят подстегнули очереди за газом.