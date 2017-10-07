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Нагиев подрался на автостраде

7 октября 2017, 01:15

Видео он сам опубликовал в интернете.

Российский актер Дмитрий Нагиев выложил видеозапись, на которой он дерется с мужчиной на автотрассе. Ранее прохожие не сразу поняли, что Нагиев принимает участие в съемках новой киноленты, и сообщили в соцсетях, что у актера произошел конфликт с неизвестным.

На записи видно, как Нагиев выходит из своего автомобиля, подходит к своему обидчику и вступает с ним в драку, которая заканчивается его победой.

«Кто грустит - тот трансвестит», – сообщил под соответствующей видеозаписью в Инстаграме Нагиев.

Напомним, что создатели сериала «Физрук» сообщили о планах снимать полнометражный фильм «Физрук спасает Россию» с участием прежних актеров. Помимо Нагиева, в киноленте снимутся Владимир Сычев (в роли Психа), Анастасия Панина (Татьяна).

Ранее Нагиев рассказал о своем «уходе» с Первого канала, где он работает ведущим шоу «Голос».

Источник: 24сми


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