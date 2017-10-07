Швырнувший на бетон ребенка павлодарец напился перед судом

Ранее судимый мужчина по непонятным причинам схватил чужого ребенка и швырнул его на бетонный пол.

Мужчина, швырнувший чужого ребенка на бетонный пол в одном из подъездов Павлодара, явился на предварительное заседание суда пьяным и был взят под стражу, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь Павлодарского областного суда Айгерим Сулейменова.

По информации судебного ведомства, в суде №2 города Павлодара в пятницу должно было состояться предварительное слушание по обвинению 40-летнего мужчины, бросившего 6-летнего мальчика на бетонный пол. Заседание было назначено в закрытом режиме, с учетом интересов несовершеннолетнего потерпевшего.

На судебный процесс подсудимый явился в состоянии алкогольного опьянения, проявив тем самым неуважение к суду. Подсудимому была изменена мера пресечения и он был заключен под стражу.

Как сообщалось, дети находились в подъезде одного из павлодарских домов, когда туда вошел подвыпивший мужчина. Он схватил за шею младшего — Савелия, поднял его и с высоты своего роста бросил ребенка на бетонный пол. Старший брат принес Савелия домой в полуобморочном состоянии. Он позвонил матери, а та уже вызвала "скорую". В больнице ребенку откачали кровь из гематомы на лице.

Как выяснилось, сорокалетний хулиган приехал в Павлодар из Баянаула в гости к сестре. Он четырежды судим: три раза за кражи и один раз — за сопротивление сотрудникам полиции. В местах заключения в общей сложности он провел шесть лет.

Мужчина привлекается к уголовной ответственности по статье "Хулиганство".

Следующее заседание по этому делу назначено на 9 октября.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Максим Блинов