Солнечная суббота ждет казахстанцев
7 октября 2017, 06:00
Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
На большей части территории Казахстана установится ясная погода без осадков, лишь на крайнем западе и востоке ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, днем Мангыстауской областях с пыльной бурей.
В Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях ожидается туман.
В Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Астане: преимущественно ясно, 2°.
В Алматы: ясно, +7°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Яндекс
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