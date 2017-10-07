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Солнечная суббота ждет казахстанцев

7 октября 2017, 06:00

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана установится ясная погода без осадков, лишь на крайнем западе и востоке ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, днем Мангыстауской областях с пыльной бурей.

В Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях ожидается туман.

В Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане: преимущественно ясно, 2°.

В Алматы: ясно, +7°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Яндекс

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