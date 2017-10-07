19-летний казахстанский чемпион мира переходит на профи-ринг

В прошлом году Ахмедов стал чемпионом мира на молодежном первенстве по боксу в Санкт-Петербурге (Россия).

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов может перейти на профессиональный ринг, об этом Sports.kz сообщил менеджер Ивана Дычко Зия Алиев.





Его дела, скорее всего, будет вести промоутерская компания The Heavyweight Factory, базирующаяся в курортном городе Форт-Лодердейл на восточном побережье южной Флориды. В ближайшее время Ахмедов подпишет с ней контракт.





Отметим, что недавно клиентом «Фабрики тяжеловесов» стал еще один казахстанец — Иван Дычко (1-0, 1 КО). Он с победы дебютировал на профи-ринге, нокаутировав в первом раунде американского боксера Эйбура Райта (2-2, 1 КО).





В прошлом году Ахмедов стал чемпионом мира на молодежном первенстве по боксу в Санкт-Петербурге (Россия). В финале в весовой категории до 69 килограммов он раздельным решением судей победил украинца Павла Гулу.





Фото: sports.kz



