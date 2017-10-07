Жених отомстил невесте, показав на свадьбе видео ее измены

Состоятельный бизнесмен из Сингапура уличил свою невесту в измене и отомстил ей во время свадьбы, сообщает Ridus.ru





Оказалось, что за несколько месяцев до свадьбы жених решил проверить свою избранницу на верность. Он нанял частного детектива, чтоб тот следил за ее передвижениями. В течение первого месяца девушка не давала повода для обвинений в измене. Она занималась предсвадебными делами и встречалась с подругами. Но однажды она отправилась в гостиницу, где уединилась с мужчиной.





Детектив показал видео клиенту, но расстроенный жених не отменил свадьбу. Напротив, к удивлению частного сыщика, он даже пригласил на торжество мужчину, с которым ему изменяла будущая жена. Бизнесмен усадил соперника за стол родственников неверной невесты. Позже родители девушки были шокированы, узнав, кем является этот гость.











