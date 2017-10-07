Стали известны окончательные итоги референдума в Каталонии
7 октября 2017, 07:19
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября.
Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. Об этом сообщает Lenta.ru.
За отделение проголосовали 90,18 процента принявших участие в плебисците, против выступили 7,83 процента. Отмечается, что в волеизъявлении приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет около 43 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Король Испании Фелипе VI обвинил власти региона в нелояльности. «Пытаясь сломить единство Испании, они поставили себя вне закона», — заявил монарх. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали 893 человека.
Фото: Juan Medina / REUTERS
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