Стали известны окончательные итоги референдума в Каталонии

Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. Об этом сообщает Lenta.ru





За отделение проголосовали 90,18 процента принявших участие в плебисците, против выступили 7,83 процента. Отмечается, что в волеизъявлении приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет около 43 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.



