Джеймс Вудс объявил об окончании актерской карьеры, сообщили СМИ

Об "отставке" 70-летнего актера стало известно в связи с его намерением продать несколько объектов недвижимости, чтобы "упростить свою жизнь".

В заявлении актер также отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.





Джеймс Вудс – известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как "Видеодром", "Однажды в Америке", "Казино, "Кошачий глаз". Вудс был номинирована на "Оскар" за роль в картине "Сальвадор" 1986 года. В 1998 году актер был удостоен "звезды" на Аллее славы в Голливуде.



