Джеймс Вудс объявил об окончании актерской карьеры, сообщили СМИ
7 октября 2017, 07:37
В заявлении актер отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.
Известный голливудский актер Джеймс Вудс объявил об окончании своей карьеры, сообщает РИА Новости.
Об "отставке" 70-летнего актера стало известно в связи с его намерением продать несколько объектов недвижимости, чтобы "упростить свою жизнь".
В заявлении актер также отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.
Джеймс Вудс – известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как "Видеодром", "Однажды в Америке", "Казино, "Кошачий глаз". Вудс был номинирована на "Оскар" за роль в картине "Сальвадор" 1986 года. В 1998 году актер был удостоен "звезды" на Аллее славы в Голливуде.
Фото: AP Photo / Chris Pizzello
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