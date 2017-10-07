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Джеймс Вудс объявил об окончании актерской карьеры, сообщили СМИ

7 октября 2017, 07:37

В заявлении актер отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.

Известный голливудский актер Джеймс Вудс объявил об окончании своей карьеры, сообщает РИА Новости.

Об "отставке" 70-летнего актера стало известно в связи с его намерением продать несколько объектов недвижимости, чтобы "упростить свою жизнь".

В заявлении актер также отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.

Джеймс Вудс – известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как "Видеодром", "Однажды в Америке", "Казино, "Кошачий глаз". Вудс был номинирована на "Оскар" за роль в картине "Сальвадор" 1986 года. В 1998 году актер был удостоен "звезды" на Аллее славы в Голливуде.

Фото: AP Photo / Chris Pizzello

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