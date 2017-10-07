В Белом доме заявили, что Трамп "удерживает мир от хаоса"

"Я считаю, что именно президент удерживает мир от хаоса", — сказала Сандерс.





В Белом доме также отметили, что Трампу помогают его "невероятная" команда, а также союзники по всему миру.





"У него есть невероятная команда, которая помогает ему в этом деле. И он добился огромных успехов на международной арене, работая сообща с нашими союзниками против врагов", — добавила Сандерс.





Выступая на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, Трамп призвал защищать мир и демократию, при этом пригрозил "режимам-изгоям". В частности, президент США заявил, что Вашингтону придется уничтожить КНДР, если она будет представлять угрозу для США.





Фото: AFP 2017 / Mandel Ngan



