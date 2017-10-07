Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Выживших в жутком ДТП с поездом в РФ хотят оштрафовать и выдворить из страны

7 октября 2017, 08:55

Очередность отправки людей на автобусах решается вместе с консулом Узбекистана.

Полиция обвинила 17 иностранных граждан, не пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром, в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД, передает Лента.ру.

«В отношении семнадцати иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области, сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации)», — говорится в дополнительной информации по факту ДТП.

Наказанием по данной статье является штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

В свою очередь, глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов рассказал агентству «Интерфакс», что выживших в аварии, с которыми закончили работу следователи, начали отправлять из пункта временного размещения в гостиницы. «Очередность отправки людей на автобусах решается вместе с консулом Узбекистана», — уточнил он.

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России по факту ДТП возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Напомним, столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: Центральный региональный центр МЧС России

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...