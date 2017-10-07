Нас не догонят: В Алматы водитель пока скрывался с одного ДТП, угодил в другое
7 октября 2017, 09:17
Как рассказала преследовавший Subaru водитель, за рулем этого авто сидел несовершеннолетний парень.
В Алматы в микрорайоне Улжан столкнулись Honda и Subaru, сообщает Zakon.kz.
По словам водителя Honda, он ехал по улице Такежанова, когда его начал обгонять Subaru. При обгоне Subaru зацепил Honda, но вместо того, чтобы остановиться и выйти, водитель Subaru свернул в переулок, где задел столб.
После встречи со столбом водитель все равно продолжил движение и снова выехал на улицу Такежанова. Один из водителей-очевидцев поехал догонять виновника ДТП. Но он вновь начал убегать и уже повернул на улицу Жалайыр. На повороте Subaru врезался в бетонную конструкцию.
Как рассказала преследовавший Subaru водитель, за рулем этого авто сидел несовершеннолетний парень.
На место аварии прибыли медики и сотрудники дорожной полиции, которым предстоит разобраться в деталях ДТП.
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