В больнице Алматы проходят антитеррористические учения
7 октября 2017, 09:33
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
7 октября на территории ГКБ №4 проводится плановое учебное антитеррористическое мероприятие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
«Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угрозы на объектах, уязвимых в террористическом отношении», - говорится в сообщении.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождению заложников и нейтрализации террористов.
Фото: Вестник Кавказа
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