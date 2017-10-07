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В больнице Алматы проходят антитеррористические учения

7 октября 2017, 09:33

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

7 октября на территории ГКБ №4 проводится плановое учебное антитеррористическое мероприятие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угрозы на объектах, уязвимых в террористическом отношении», - говорится в сообщении.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождению заложников и нейтрализации террористов.

Фото: Вестник Кавказа

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