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Лас-вегасский стрелок оказался миллионером

7 октября 2017, 10:30

Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Налоговое управление США обнаружило на счету лас-вегасского стрелка Стивена Пэддока пять миллионов долларов, сообщает Лента.ру.

Отмечается, что Пэддок, расстрелявший посетителей фестиваля кантри-музыки, задекларировал столь значимую сумму в 2015 году, источником дохода он назвал азартные игры. Следователи не исключают, что какую-то часть этих денег могли принести инвестиции.

В свою очередь, телеканал CNN выяснил, что Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, следствие не раскрыло подробностей данных путешествий, равно как и даты поездок. Известно лишь, что на борту большинства лайнеров имеются казино.

Также, отмечает телеканал, в полиции по-прежнему не знают, что толкнуло Пэддока на преступление. Ранее его подруга Мэрилу Дэнли зраасказала, что знала убийцу как тихого и заботливого человека

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. По последним данным, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Фото: U.S. government

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