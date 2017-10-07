В Северном Казахстане подорожал бензин

По словам представителей управления предпринимательства, 60% топлива в область завозят из России и подорожание ГСМ напрямую связано с ростом закупочной цены. Кроме того, на ремонт встали Омский и Павлодарский заводы. В основном бензин сегодня поступает из Атырау и Шымкента.





Всего в регионе работают 108 заправочных станций. На некоторых из них машины заправляют только по талонам.



