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В Северном Казахстане подорожал бензин

7 октября 2017, 10:46

Всего в регионе работают 108 заправочных станций. На некоторых из них машины заправляют только по талонам.

В Северном Казахстане на заправках, где литр топлива отпускали по 146 тенге, теперь отпускают продукцию по 150 тенге, передает телеканал «24.kz».

По словам представителей управления предпринимательства, 60% топлива в область завозят из России и подорожание ГСМ напрямую связано с ростом закупочной цены. Кроме того, на ремонт встали Омский и Павлодарский заводы. В основном бензин сегодня поступает из Атырау и Шымкента.

Всего в регионе работают 108 заправочных станций. На некоторых из них машины заправляют только по талонам.

«Того объёма, который приобрели наши операторы, примерно хватит до 15-20 октября. Это тот объём, который имеется у нас сейчас на нефтехранилище. Но ежедневно проводится работа по изысканию новых объёмов. Где-то к концу октября откроется Павлодарский завод. Там немножко ситуация должна выправиться», — рассказала руководитель управления предпринимательства и туризма СКО Куралай Жарова.

Фото: vestaxray.ru

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