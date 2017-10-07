Пленарное заседание Верховного Суда приняло ряд нормативных постановлений

Председатель Верховного Суда Кайрат Мами провел очередное пленарное заседание высшего судебного органа. В мероприятии приняли участие председатели судебных коллегий и судьи Верховного Суда, члены научно-консультативного совета, представители Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности. Также присутствовали ответственные работники министерств юстиции, внутренних дел, финансов, труда и социальной защиты, по делам религий и гражданского общества, Национального Банка и Федерации профсоюзов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.





Согласно утвержденной повестке состоялось обсуждение ряда проектов нормативных постановлений (НП).









Говоря о проекте НП «О некоторых вопросах применения судами норм Особенной части Кодекса РК об административных правонарушениях», судья Верховного Суда Денис Шипп отметил, что проект НП направлен на разрешение имеющегося в судебной практике ряда проблем, возникающих при рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства и по правонарушениям на транспорте. Актуальность НП подтверждает повседневное применение данных норм судами и всеми уполномоченными органами (за 9 мес. т.г. судами рассмотрено 244 550 дел об административных правонарушениях).





В проекте НП разъяснен ряд конкретных моментов. В частности, обращено внимание на порядок применения мер взыскания и исчисления сроков лишения специального права, назначения, приостановления или запрещения деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица. При квалификации правонарушений в сфере миграционного законодательства уточняются особенности исчисления сроков регистрации мигрантов, визового и безвизового пребывания иностранцев.





Представляя проект НП «О судебной практике по спорам, вытекающим из договоров страхования», судья Верховного Суда Альфия Савинова назвала страхование одним из важнейших экономических институтов. Актуальность НП подтверждается ростом количества споров данной категории. В проекте НП отражены вопросы судебной практики, вытекающие из договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, туроператоров и турагентов, страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, договоров добровольного страхования.





Разъяснено, что на требования, вытекающие из договоров страхования, распространяется общий срок исковой давности – 3 года, солидарная обязанность возникает, если это предусмотрено договором или установлено законодательными актами. Раскрыты основания, по которым страховщик вправе полностью или частично отказать в осуществлении страховой выплаты. Кроме того, приведено разграничение ответственности между туроператором и турагентом. НП разъясняет, что в сфере выездного туризма обязанность по возмещению вреда, причиненного интересам туриста при осуществлении деятельности по формированию туристского продукта, лежит на туроператоре, при осуществлении деятельности по продвижению и реализации туристского продукта - на турагенте.





Проектом НП «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров», как отметила судья Верховного Суда Тыныштык Молдахметова, охвачены вопросы применения некоторых норм нового трудового законодательства. НП обращает внимание на придание согласительной комиссии при организациях, её филиалах и представительствах статуса постоянно действующего органа, осуществляющего функцию промежуточной, но вместе с тем обязательной стадии в разрешении индивидуальных трудовых споров (ИТС). Конкретизирован круг работников, освобожденных от обращения в согласительную комиссию в случае возникновения ИТС. Несогласие с решением согласительной комиссии либо его неисполнение дает стороне ИТС право обращения в суд за судебной защитой. При этом суд не связан с выводами согласительной комиссии и ИТС разрешается по существу в пределах заявленных истцом требований.





НП разъясняет основания и порядок расторжения трудового договора в связи со снижением объёма производства, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя. Обращено внимание на то, что для привлечения работников к полной материальной ответственности трудовое законодательство не во всех случаях требует наличие договора о материальной ответственности. Впервые в НП закреплены рекомендации касательно продления срока трудового договора с беременными женщинами и работниками, имеющими детей до трех лет, которые рекомендуется применять при рассмотрении ИТС.





По итогам обсуждения проектов нормативных постановлений участники пленарного заседания внесли в них ряд предложений и замечаний. Окончательно они будут утверждены пленарным заседанием после их редакционной доработки.





Фото: Пресс-служба Верховного Суда



