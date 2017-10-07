В Усть-Каменогорске обсудили все «за» и «против» внедрения новых учебников

В ходе обсуждений было выяснено, что каждый учитель может корректировать процесс обучения.

В Усть-Каменогорске прошло заседание экспертной группы по образованию при Общественном совете ВКО по обсуждению учебников 7 классов по русскому языку. В заседании участвовали депутаты, преподаватели, родители, представители управления образования ВКО, передает Zakon.kz





Несмотря на то, что прошел уже один учебный месяц, внедрение в школьную программу учебников 7 класса издательства «Мектеп» вызывает череду негодований среди родителей казахстанских школьников. Они считают, что содержание данных книг направлено на изучение тем, не относящихся к предмету, а также без требования высокого уровня владения языком. Днем ранее представители МОН РК в лице директора Департамента общего и среднего образования Ш.Кариновой, а также члены Государственной комиссии по рассмотрению результатов экспертизы и апробации учебников встретились с родителями и преподавателями для того, чтобы разъяснить все нюансы и ответить на злободневные вопросы по данной теме.





- Изначально на встречу я шла негативно настроенной. После разговора с представителями МОН мое мнение изменилось, - сказала член экспертной группы, Индира Какимова, - Был слух о том, что в новом учебнике нет ни одного правила по русскому языку. Это не правда. Они указаны в конце учебника. В упражнениях даны ссылки, на какую страницу нужно посмотреть, чтоб изучить правило. Молодежный формат мышления – ссылочный. Возможно, такая система для них будет удобнее, чем прежняя.





На встрече с представителями МОНа родители подняли вопрос о заданиях, в которых даются отсылки к прослушиванию песни Юрия Антонова и «Пуськи бятые». На вопросы родительской общественности ответила доктор филологических наук, профессор ЕНУ им. Л.Гумилева Евгения Журавлева, которая пояснила, что «Пуськи бятые» - лингвистический эксперимент российской поэтессы Л.С.Петрушевской, которая была использована еще в учебниках 2004 года. Фразы придуманы для того, чтобы ярче показать значение морфем в русском языке. Касательно песни Ю.Антонова, ученикам предлагают изучить текст песни «Родные места», автором слов которого является Михаил Пляцковский. Знакомство с произведением имеет воспитательный аспект – любовь к Родине. Текст представлен для того, чтобы на основе данного текста учащиеся могли рассказать о своих родных местах. В своем описании дети используют лексику стихотворения: «Родные милые места…», «Луга…», «Горы…» и т.д.





Также обсуждался вопрос выполнения заданий со ссылками в Интернете для тех школ, у которых нет подключения к сети. По словам представителей МОН, для таких учебных учреждений изготовлены диски с программой, которые будут выданы руководителям школ.





В ходе обсуждений было выяснено, что каждый учитель может корректировать процесс обучения.





По словам представителей управления образования, родители могут обратиться в попечительские советы школ по интересующим их вопросам. Кроме того, для родителей учительская общественность готова проводить разъяснительные работы.



